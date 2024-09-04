Отец хоккеиста Павла Буре умер от сердечного приступа во время плавания в океане

В Майами скончался отец знаменитых российских хоккеистов Павла и Валерия Буре Владимир Буре. Как передает со ссылкой на источник телеканал «Матч ТВ», ему было 73 года.

Сообщается, что причиной смерти Буре стал сердечный приступ. Мужчина плавал на одном из местных пляжей, внезапно почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

«Владимир Буре ушел из жизни после сердечного приступа, который случился во время купания в океане. После инцидента Буре-старшего госпитализировали в клинику Майами, где 3 сентября он скончался», — рассказал собеседник «Матч ТВ».

Владимир Буре являлся трехкратным бронзовым призером ОИ и серебряным призером по плаванию Олимпийских игр. После ухода из большого спорта он занимал пост тренера по физподготовке в НХЛ, а позднее должность вице-президента хоккейного ЦСКА.

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