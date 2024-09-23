Бывший капитан сборной Украины Тимощук помогает жителям Курской области

Футболка украинского тренера футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Анатолия Тимощука была продана на аукционе за 700 тыс. рублей, после чего вырученные средства будут направлены в Курскую область в качестве финансовой помощи пострадавшим от вторжения ВСУ, передает RT в Telegram-канале.

Сообщается, что футболка, на которой стоит автограф Тимощука, была выпущена к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда.

45-летний Анатолий Тимощук сыграл рекордное количество матчей за футбольную сборную Украины (144). Является многократным чемпионом России и Германии. Играя за рубежом, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, а также Суперкубок УЕФА.

В марте 2022 года, после того как Тимощук поддержал начало Россией СВО на Украине, он был лишен тренерской лицензии, выданной УАФ, а также всех завоеванных на родине титулов. Кроме того, Тимощуку запрещено заниматься на территории Украины футбольной деятельностью.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.