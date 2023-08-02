Бывший коллега Трампа поддержал обвинения против него

Бывший вице-президент США Майк Пенс, который работал при Дональде Трампе, поддержал обвинения против своего бывшего начальника. Об этом сообщает РИА Новости .

В своих социальных сетях Пенс поддержал обвинения против Трампа по делу о штурме Капитолия. По словам политика, Америка важнее мнения одного человека, а тот, кто переступает через законы государства, не должен занимать пост лидера страны. Он также рассказал, что Трамп заставил его сделать выбор между ним и Америкой, и Пенс выбрал страну. Пенс подчеркнул, что обвинение против Трампа является напоминанием о необходимости соблюдать законы своей страны.

Майк Пенс является одним из конкурентов Трампа на выдвижение в качестве кандидата в президенты Америки от республиканской партии. Он пообещал людям всегда защищать свой народ, но только в рамках конституции страны.