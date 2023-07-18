«Такого опыта нет в других регионах»: издание «Подмосковье сегодня» отправляет бойцам на передовую уникальные газеты

Сегодня издание «Подмосковье сегодня» отмечает свой 105-летний юбилей. Время не стоит на месте, и наша редакция идет в ногу со стремительным развитием технологий, в онлайн-формате ежедневно освещая самые громкие события страны и мира.

По словам главного редактора издания Ильи Попова, эпоха диджитал еще сильнее приблизила «Подмосковье сегодня» к читателям и подписчикам.

«Теперь мы делаем новости на 56 сайтах, в режиме реального времени, ежеминутно отслеживая актуальную повестку не только в Подмосковье, но и по всей стране», — рассказал Попов.

Но даже несмотря на бум соцсетей и мессенджеров, и без бумаги журналисту — никак. Особенно в период испытаний. Ведь газета — это не просто информационное «зеркало» происходящего, это еще и весточка.

На фоне спецоперации наше издание запустило особый проект. Вот уже третий месяц издательский дом «Подмосковье» создает единственную в современной России специальную газету для бойцов. Тираж — более трех тыс. экземпляров. Раз в месяц наши «весточки» отправляются на передовую в те части, где служат именно жители Московской области.

«Газета называется «Новости Подмосковья». Это специальное приложение к региональной ежедневной газете «Подмосковье сегодня». Такого опыта нет в других регионах России», — пояснил Попов.

Материалы ежемесячных выпусков содержат самые интересные и трогательные истории участников СВО и их семей, а также полезную информацию о реабилитации и помощи бойцам, обзоры передовой техники, которая позволяет нашим солдатам сражаться и защищать Родину.

«Это так называемый «Боевой листок». В этих газетах мы публикуем рассказы о героических земляках, очерки о поддержке наших ребят в тылу», — добавил главный редактор издания.

Ранее мы рассказывали, как в Подмосковье ставят на ноги бойцов СВО и пациентов с тяжелыми травмами.