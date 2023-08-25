Бывший офицер НАТО назвал причину провала украинского контрнаступления

Атламазоглу считает, что причиной провала стало неправильное распределение сил Украины. Киеву пришлось преодолевать серьезное препятствие, например, огромное количество мин перед линией обороны России. Он подчеркнул, что этот факт вместе с рядом тактических ошибок и отсутствием техники поставил ВСУ в затруднительное положение.

Бывший офицер также отметил, что многие военные аналитики обращали внимание на неправильный ход контрнаступления, так как за три месяца Украина смогла продвинуться только на несколько километров от исходных позиций.