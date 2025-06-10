Бывший пилот Эскобара рассказал о жизни в наркокартеле

Бывший пилот, некогда работавший на знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, впервые поделился подробностями своей деятельности в составе его картеля. Об этом сообщило издание The Guardian.

Тирсо Домингес, задержанный в 1988 году, а в 1991 году осужденный на 13 лет лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков, осуществлял воздушную транспортировку наркотических веществ для Эскобара.

По словам Домингеса, он оказался вовлечен в наркобизнес в 1970-х годах после трагической смерти его отца от быстро прогрессирующего рака и последующей потери сбережений, присвоенных банкирами из Майами.

Вскоре он заработал репутацию надежного пилота, способного перевозить значительные объемы наркотиков. Изначально Домингес работал на конкурента Эскобара, получая около четырех миллионов долларов ежемесячно. Эскобар переманил его, предложив $20 млн, что равно примерно $60 млн или 4,7 млрд руб. в сегодняшнем эквиваленте.

Домингес утверждает, что всегда был противником наркотиков, никогда их не употреблял, но стал жертвой обстоятельств, которые привели его к такой деятельности.

К концу 1980-х годов Домингес руководил флотом из 30 самолетов, занимавшихся транспортировкой кокаина. Со временем Эскобар начал расплачиваться с ним наркотиками, превратив пилота не только в курьера, но и в дилера.

На полученные средства Домингес приобрел роскошный особняк, жилой комплекс, открыл салоны по продаже элитных автомобилей и мобильных телефонов, которые в то время стоили огромных денег.

В 1988 году Домингес и его 12 сообщников были арестованы. У бывшего пилота-дилера конфисковали имущество, а в 1991 году он был приговорен к 13 годам заключения. Эскобар был ликвидирован колумбийскими спецслужбами в 1993 году. В настоящее время Домингесу 73 года. Он считает, что искупил свою вину перед обществом, и сейчас занимается предпринимательством.

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