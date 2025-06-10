В Наро-Фоминске ликвидировали нарколабораторию, обустроенную в частном доме

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, УНК ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому округу задержали 44-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что полицейские получили информацию о том, что неизвестный изготавливает запрещенные вещества в одном из частных домов в деревне Башкино Наро-Фоминского округа. В доме обнаружили лабораторию по синтезированию наркотиков, подозреваемого задержали на месте происшествия.

Он пояснил, что в течение двух месяцев за денежное вознаграждение занимался противоправной деятельностью по указанию кураторов. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.