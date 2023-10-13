Бывший премьер Израиля устроил публичный скандал из-за вопроса о детях сектора Газа

Нафтали Беннет накричал на телеведущего в прямом эфире после того, как тот спросил, что будет с детьми, находящимися в инкубаторах, после отключения электроэнергии.

Экс-премьер выступал на канале Sky News и давал комментарий по поводу начатой Израилем блокады. После острого вопроса ведущего он заметно повысил голос.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?», - ответил он на повышенных тонах.

Затем он заявил, что он сам не хочет подавать электричество, воду и другие блага своему врагу. Тем не менее, Израиль не будет против, если это делать начнет кто-то другой. В ответ телеведущий попросил Беннета вести себя потише и не повышать голос, после чего в эфире завязалась перепалка. Бывший премьер даже выкрикнул в адрес ведущего «позор вам».