Бывший премьер-министр Израиля Беннет экстренно мобилизован в ряды израильской армии

Нафтали Беннет уже прибыл на призывной пункт сбора, где был зачислен в резервисты. Об этом сообщило издание Walla.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

«Бывший премьер-министр Нафтали Беннет был замечен зачисленным в подразделение чрезвычайного резерва Армии обороны Израиля. Несколько часов назад Армия обороны Израиля объявила о широкой мобилизации резерва в связи с войной, которая разразилась этим утром между Газой и Израилем», — говорится в сообщении.

В сети час назад появились кадры переброски израильских военных для участия в операции «Железные мечи» против ХАМАС.

Видео подготовки вторжения на палестинскую территорию публикует пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее Совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение наземной операции в секторе Газа.

Также ряд израильских СМИ сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провер экстренный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В беседе глава израильского кабмина поблагодарил главу Белого дома за поддержку, подчеркнув, что Тель-Авиву необходима «длительная и мощная кампания, в результате которой будет одержана окончательная победа на палестинскими боевиками ХАМАС».

Помимо этого, представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт в эфире телеканала CNN заявил, что уже до конца субботы захваченная движением ХАМАС израильская территория может быть освобождена.