Бывший президент США ждет обвинений в штурме Капитолия

Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает, что будет обвинен в штурме Капитолия, который в 2021 году устроили его сторонники. Бывший президент уверен, что спецпрокурор, которого Трамп назвал ненормальным, со дня на день опубликует обвинительный акт. Он также заявил, что сторонники прокурора предвзято отнеслись его к мирному выступлению.

Причиной такого отношений представителей спецслужб к себе Трамп назвал попутку скрыть новости о взятках и вымогательствах, которыми промышлял «лагерь» действующего президента Америки. Он также считает, что демократы пытаются вмешаться в предстоящие через год выборы в США.