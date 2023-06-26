Бывший профессор МФТИ получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену

В Следственном комитете считают, что мужчина предоставил иностранным организациям данные, которые содержат государственную тайну. Об этом пишет KP.RU

В понедельник 26 июня Мосгорсуд приговорил бывшего профессора Московского физико-технического института к лишению свободы сроком 12 лет. Он был обвинен в государственной измене, а дело возбудили еще весной 2021 года.

Согласно данным следствия, ученый предоставил иностранным организациям недопустимые для передачи данные. Дело в том, что они являлись гостайной. Известно, что этот мужчина – доктор технических наук, написавший более 100 работ по аэродинамике.

За совершение преступления Валерию Голубкину назначили наказание, которое он должен отбыть в исправительной колонии строгого режима.