Бывший протодиакон Кураев собирается эмигрировать в Прагу

Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев сообщил РИА Новости, что в скором времени собирается покинуть Россию.

Кураев планирует работать в Праге, но не уточнил в каком именно качестве. По его словам, вначале нужно уладить все дела в России, что будет для него «обрубанием каната».

Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за «систематический и многолетний характер клеветнической деятельности». В 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение, констатировав, что Кураев продолжает деструктивную деятельность и не собирается каяться.

Андрей Кураев известен своими яркими и полемическими заявлениями в отношении современного общества и церкви.