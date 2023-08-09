Бывший разведчик США заявил о перехвате инициативы на Украине российской армией

Скотт Риттер в интервью каналу Judging Freedom рассказал, что ВСУ провалило контрнаступление, и теперь изменить что-то уже невозможно. Он отметил, что украинские войска все еще пытаются продвинуться вперед, солдаты гибнут, но армии так и не удалось даже приблизиться к первой линии обороны России.

Москва же наоборот перешла в наступление сразу на нескольких направлениях. По словам Риттера, всего за неделю российские военные продвинулись на 11 километров, когда за все лето украинцы преодолели не больше 300 метров.