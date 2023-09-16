Бывший советник Кучмы заявил о том, что Черное море заблокировано для Украины

Олег Соскин, являясь бывшим советником Леонида Кучмы, сделал новое заявление. Свежее видео со своими словами он опубликовал на личной странице в социальных сетях. Об этом пишет RT .

По словам экс-советника Кучмы, Олега Соскина, из-за того, что в Черном море присутствует российский флот, оно полностью заблокировано для украинского государства. Россия осуществляет фактическую блокировку любых перевозок, а ситуация в целом складывается довольно тяжелая.

Также Соскин отметил и тот факт, что у Киева отныне нет возможности экспорта собственных товаров по морю. Теперь Украина вынуждена искать альтернативы для того, чтобы отправлять продукцию в другие государства.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении», – подчеркнул он. На это дополнительно повлияла блокировка экспорта зерна со стороны соседних европейских стран.