Бывший советник офиса Зеленского заявил о «тупости и коррупции» украинских властей
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Алексей Арестович* указал на то, что украинская элита перебрасывает друг на друга ответственность за продолжение боевых действий.
Экс-сотрудник офиса президента Украины сообщил, что сейчас всю вину за военные поражения пытаются спихнуть на Залужного и Джонсона, хотя виноваты сами власти.
«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее. Читай – кинул», - написал он в своем микроблоге.
По его мнению, Западу даже дали оправдание для этого «кидка». Поводами для невыполнения обещаний стали тупость и тотальная коррупция официального Киева.
*Был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.