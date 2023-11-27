Бывший советник офиса Зеленского заявил о «тупости и коррупции» украинских властей

Алексей Арестович* указал на то, что украинская элита перебрасывает друг на друга ответственность за продолжение боевых действий.

Экс-сотрудник офиса президента Украины сообщил, что сейчас всю вину за военные поражения пытаются спихнуть на Залужного и Джонсона, хотя виноваты сами власти.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее. Читай – кинул», - написал он в своем микроблоге.

По его мнению, Западу даже дали оправдание для этого «кидка». Поводами для невыполнения обещаний стали тупость и тотальная коррупция официального Киева.

*Был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.