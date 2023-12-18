Бывший супруг Гагариной рассказал, как снимал Земфиру* на базе Rammstein

Исполнительница хитов «Ромашки» и «Искала», запомнилась фотографу как талантливая артистка и удобная модель. По словам Исхакова, они с Земфирой* много импровизировали во время съемок, а однажды даже побывали на репетиционной базе немецкой группы Rammstein под Берлином, пишет «Газета.ру».

«И там, сидя вечером в местной столовой, заметили интересные лампы — обычные, круглые они свисали кабеле прямо над столами. И мы вдруг решили попробовать сделать портрет под такой обычной лампой», - вспоминает Исхаков.

Земфира*, как вспомнил фотограф, натянула свой свитер повыше и так получился интересный кадр, который потом украсил обложку ее альбома. Вероятно, речь про «Жить в твоей голове».

Напомним, что исполнительница уехала из России в 2022 году. Вместе с подругой и светской львицей Ренатой Литвиновой она проживает во Франции. Творческую деятельность певица ведет в других странах и не приезжает на родину.

*Земфира — признана в РФ иностранным агентом.