Умер бывший тренер хоккейного клуба «Металлург» Королев

На 68-м году жизни скончался тренер Виктор Королев. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Виктор Королев играл 10 сезонов за челябинский клуб «Трактор», а последний год своей карьеры провел в магнитогорском «Металлурге», после чего вошел в тренерский штаб клуба.

За время работы Королева команда трижды становилась чемпионом России и дважды выигрывала Евролигу. Под его руководством «Металлург» также побеждал в Кубке Шпенглера и Кубке европейских чемпионов.

Виктор Королев с самого детства играл в футбол. За годы жизни тренер успел получить звание мастера спорта СССР.

Ранее сообщалось о смерти обладателя наибольшего числа боевых наград в российской армии.