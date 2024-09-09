Умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии
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Игорь Родобольский, Герой России и обладатель наибольшего количества боевых наград в армии, ушел из жизни на 65-м году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны», — говорится в сообщении.
Якушев подчеркнул, что Родобольский активно участвовал в воспитании молодежи, проводя встречи с учащимися и занимаясь образовательными и патриотическими инициативами в Уральском федеральном округе.
Полпред охарактеризовал летчика как образец преданности службе, родине и народу.
Ранее сообщалось, что умер глава московского «Яблока» Сергей Иваненко.