Бывший Twitter скоро станет приложением для знакомств

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о планах переформировать принадлежащую ему соцсеть X (которая ранее была известна, как Twitter) в сервис для знакомств и онлайн-банкинг. Об этом рассказал портал Business Insider со ссылкой на информацию с минувшего собрания компании X.

Авторы со ссылкой на источники сообщил о том, что в четверг 26 октября прошла видеоконференция компании с участником владельца соцсети Маска и генерального директора компании Линды Яккарино.

Собеседники рассказали BI, что на заседании предприниматель заявил о том, что в следующем году соцсеть превратится в полноценную платформу для знакомств и цифровой банк.

В издании уточнили, что Маск не рассказывал в подробностях о том, каким образом соцсеть трансформируется в интернет-ресурс для знакомств.