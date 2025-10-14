Бывший ученик устроил кошмар в родной школе с ножом и бомбами

В американском городе Торранс произошло вооруженное нападение на учебное заведение. Бывший учащийся этой школы ранил нескольких сотрудников и заложил самодельные взрывные устройства на прилегающей территории. Об этом также сообщает CBS News.

Инцидент развернулся в одной из школ калифорнийского города Торранс. По информации правоохранительных органов, злоумышленник, ранее учившийся в этом заведении, проник на территорию и атаковал работников с помощью ножа. В результате его действий трое человек получили ножевые ранения. При попытке нанести травмы четвертому пострадавшему нападавший попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия.

В процессе задержания мужчина сообщил о том, что разместил рядом со школой два самодельных взрывных устройства. Эта информация потребовала немедленного реагирования — к месту событий срочно вызвали специалистов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы бывшего ученика.

