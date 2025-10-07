Бывший учитель признал вину в подглядывании за ученицами

В Великобритании 51-летний экс-педагог был признан виновным в тайном наблюдении за школьницами, сообщил Harborough Mail.

Согласно информации издания, Стюарт Норрис, ранее преподававший математику, во время проведения пробного экзамена тайно снимал на мобильный телефон область под юбками учениц, которым было 14-15 лет.

После того как ситуация привлекла внимание полиции, Норрис был арестован. В ходе обыска у него обнаружили значительное количество изображений и видео с участием обнаженных детей, которые, как выяснилось, были скачаны им из интернета.

Бывший учитель признал свою вину по ряду предъявленных обвинений. Первоначально ему назначили условный срок в десять месяцев заключения. Кроме того, его внесли в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, на период в десять лет.

Однако, вскоре после этого, он нарушил условия условного осуждения, что привело к его заключению под стражу.

Специальная комиссия приняла решение о бессрочном лишении Норриса права заниматься преподавательской деятельностью без возможности апелляции, мотивируя это отсутствием признаков раскаяния в его действиях.

