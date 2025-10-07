Двое осужденных педофилов сбежали в Свердловской области перед приговором

В Свердловской области объявлен розыск двое мужчин, осужденных за преступления против 15-летней школьницы, которые сбежали прямо перед вынесением приговора. Александру Шаньгину и Александру Быкову назначены длительные сроки в колонии строгого режима.

В Свердловской области совершили побег двое осужденных педофилов перед самым оглашением приговора. Суд был вынужден объявить в розыск 32-летнего Александра Шаньгина и 30-летнего Александра Быкова, признанных виновными в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Шаньгин получил 11 лет и 6 месяцев строгого режима за изнасилование и насильственные действия. Его сообщника, Быкова, осудили на 10 лет строгого режима за насильственные действия в отношении 15-летней школьницы. Мужчины скрылись после завершения судебного следствия, но до официального провозглашения окончательного вердикта, что позволило им избежать немедленного водворения в СИЗО. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для их задержания.

