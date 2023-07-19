Бывший советник Леонида Кучмы обвинил Зеленского в превращении Украины в кладбище в эфире своего блога. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам Олега Соскина, после российского удара по объектам в Одессе оказался полностью уничтожен один порт, ущерб оказался колоссальным. При этом он считает, что для нищей страны, какой стала Украина под управлением Зеленского и еще нескольких людей, это стало существенной потерей.

Бывший политик уверен, что киевский режим поставил под угрозу само существование Украины, когда власти развязали конфликт с Россией. По его словам, Зеленский планомерно превращает страну в кладбище, терпя провал за провалом и не имея реальной возможности отражать российские удары. Соскин считает, что президент не справился со своими обязанностями и должен сообщить о своей отставке, назначив досрочные выборы.