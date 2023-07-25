Бывший украинский политик заявил, что Зеленский не сможет спасти страну

В своем блоге Олег Соскин поднял вопрос о некомпетентности Владимира Зеленского, которая, по мнению бывшего политика, привела Украину к разрушению экономики и военной промышленности. Он уверен, что сейчас разваливающаяся страна до сих пор держится лишь под влиянием внешних факторов и при помощи Запада, но, когда это закончится, Украина окончательно «рухнет».

Также эксперт отметил, что Зеленский уже не сможет ничего спасти, потому что все процессы, обеспечивающие страну, пошли под откос. Украинская власть же, по его мнению, остается беспомощной и ничего не может противопоставить России.