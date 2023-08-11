Бывший украинский советник оценил провал Украины под Купянском

По словам Олега Соскина, Купянск со дня на день повторит судьбу Артемовска, проще говоря, Киев потеряет город. Причину провала он увидел в некомпетентности Зеленского. Бывший советник уверен, что после захвата Купянска российские войска двинутся на Харьков.

Соскин также отметил, что украинские войска продолжают терпеть одно поражение за другим, что и позволило России перейти в решительное наступление. Киев же оказался неспособен отреагировать на изменение обстоятельств. Экс-советник заявил, что это лишь еще раз показало неспособность Зеленского защитить страну.