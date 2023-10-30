«Бывший владелец играет роль»: сможет ли бизнесвумен из Балашихи разбогатеть, перепродав квартиру Зеленского

Предпринимательница из Балашихи приобрела на аукционе квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия. Недвижимость неподалеку от Ялты обошлась женщине в 44,3 миллиона рублей при стартовой цене в 24,6 миллиона рублей.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал нам, можно ли считать данную сделку выгодным приобретением. По его мнению, несмотря на все перспективы, приобретение не окупится.

«Бывший владелец, конечно, играет роль. Неважно, какой у него образ, главное — громкое имя. Любое имущество знаменитых людей в дальнейшем набирает в стоимости, но не настолько. Если бы итоговая цена была выше на пять миллионов от оценочной, квартиру можно было бы в дальнейшем перепродать дороже. Но новая владелица уже заплатила в два раза выше от стартового показателя, еще больше навряд ли кто-то выложит», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Случаются ситуации, добавил политолог, когда появляется богатый поклонник человека и во что бы то ни стало старается выкупить его имущество, предлагает заоблачные суммы. Но у Зеленского в РФ таковые навряд ли найдутся.

«Учитывая политические настроения и патриотизм жителей России, я сомневаюсь, что кто-то будет гнаться за квартирой Зеленского и согласится отдать любые деньги, лишь бы завладеть ею. Покупательнице остается только пользоваться квартирой по прямому назначению, жить там или приезжать на отдых, «для души», — отметил Галицкий.

Ранее экс-депутат Верховной Рады заявил, что Зеленский все больше становится мировым изгоем.