Бывший возлюбленный Булановой заподозрил певицу в беременности

Российская звезда ранее состояла в отношениях с Александром Поповым. А недавно Буланова сыграла свадьбу, и ее платье вызвало у певца неподдельный интерес. Об этом сообщает ФАН

Нового избранника Татьяны Булановой зовут Валерий Руднев. Известно, что он моложе певицы на целых 19 лет. Однако это не помешало паре расписаться в Санкт-Петербурге и отпраздновать свадьбу среди близких людей. К слову, певица взяла фамилию своего мужа.

Церемония бывшей не оставила равнодушным Александра Попова. Он считает, что Буланова неспроста выбрала платье с довольно пышной юбкой. По его мнению, певица скрывает свою беременность.

Попов пришел к этому выводу из-за того, что Татьяна Буланова мечтала родить дочь. Сейчас же у нее подросли двое сыновей.