Бывший завод Volkswagen в Калуге займется флагманом: Tenet T9 встает на конвейер до конца лета

Новый флагманский кроссовер Tenet T9 обретет серийное производство до конца лета 2026 года. Как выяснил портал Autonews.ru , сборку наладят в Калуге на бывших мощностях Volkswagen — эту информацию подтвердили на стенде Калужской области в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Внешне T9 сильно напоминает Chery Tiggo 9, который появился в России еще в конце 2024 года. Сам Tenet прошел сертификацию в феврале. В базовом оснащении, по предварительным данным, предусмотрены шесть подушек безопасности, система экстренного реагирования при ДТП и зимний пакет. Бренд Tenet дебютировал на российском рынке в феврале 2025 года и по сути представляет собой глубоко переработанные модели Chery. На том же «Иннопроме» публике вживую показали еще одну новинку — кроссовер Evolute i-Sky.