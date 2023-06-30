Cделка Russ Outdoor усилит информационную поддержку бойцов СВО

Сделка между российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor и компанией Gallery поможет увеличить информационную поддержку бойцов СВО. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал замминистра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук, сделка должна значительно усилить поддержку участников СВО на информационном поле. Также политик сообщил, что регион поддержал проект Russ Outdoor «Герои России». По его словам, компания также должна успокоить представителей бизнеса.

Менчук подчеркнул, что данная сделка является нормальным процессом для бизнеса, компаниям удалось найти общий язык и достигнуть взаимовыгодного сотрудничества, поэтому слияние - это естественное стечение обстоятельств. Как сообщила ФАС, монополистом компания после этого не станет, нарушений законодательства нет. Группа Russ Outdoor и на сегодняшний день является крупнейшим оператором наружной рекламы в России.