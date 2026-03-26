Чаепитие на работе под запретом: миллионы россиян рискуют остаться без зарплаты

Член Ассоциации юристов России Илья Пащенко разъяснил, имеет ли право работник пить чай или перекусывать прямо на рабочем месте. Специалист обратил внимание, что в трудовом законодательстве отсутствует прямой запрет на подобные действия, пишет РИА Новости.

По его словам, статья 108 Трудового кодекса гарантирует сотруднику перерыв для отдыха и приема пищи, но при этом никак не регламентирует, где именно разрешено это делать. Таким образом, вопрос организации питания в рабочее время остается открытым.

Восполнить этот пробел в законе способен сам наниматель. Юрист пояснил, что работодатель вправе закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка или локальных актах конкретные места и время, отведенные для приема пищи. Если такие нормы установлены, их нарушение будет считаться дисциплинарным проступком.

Специалист предупредил, что за подобные нарушения сотруднику грозят замечания или выговоры. В случае систематического игнорирования установленных правил работодатель может применить крайнюю меру — увольнение.