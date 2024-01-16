Чай, положительны эмоции и награды: в округе Кашира состоялись соревнования по лыжным горкам

Администрация городского округа Кашира поздравляет победителей и призеров, а также выражает слова благодарности всем участникам открытых соревнований по лыжным гонкам «Каширская лыжня — 2024».

В мероприятии приняло участие более ста человек. Лыжники из городских округов Зарайск и Подольск, Кашира и Ступино выбирали дистанции, в которых хотели продемонстрировать свое мастерство. Были предложены разные варианты: 500 метров, а также два, три и пять километров. Ограничения по возрасту не предусматривались.

Заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова и тренеры приветствовали спортсменов. Вкусный чай согревал не только спортсменов, но и всех, кто пришел их поддержать. Восстановить силы и пополнить запас энергии было легко при помощи горячей каши.

Призерами соревнований стали семь жителей округа Кашира.

Победители и призеры из всех округов получили памятные награды, которые теперь пополнят их коллекцию.