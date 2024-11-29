Проект «Чай с историей» принес егорьевским школьникам победу на конкурсе «Школьный Агростартап»

Школьники из села Раменки подготовили проект, который посвящен полному циклу изготовления фиточая. В рамках Всероссийского конкурса «Школьный Агростартап» ребят наградили «Портфелем агрокласса». Теперь для школьников установят теплицу и гидропонную установку, а также выдадут спецодежду и различные семена растений. Современная установка позволит ребятам масштабировать свой уникальный проект: выращивать растения без почвы. На этом подарки не закончились. Юным жителям муниципалитета вручили сувениры от Россельхозбанка и Российского союза «Молодежь села».

Сельские ученики гимназии №10 под руководством наставника Елены Купряковой занимаются благоустройством аптекарского пришкольного огорода, где они выращивают лекарственные травы. Активные ученики принимают участие во всех следующих этапах работы: высушивают собранные травы и заваривают чай по авторскому рецепту первого егорьевского головы Никифора Бардыгина. Стоит отметить, что во время презентации проекта ребята показали театрализованное представление времен Бардыгина.

Особе внимание уделяют даже упаковке чая. При расфасовке на продукцию размещают стикер с информацией об истории города, его достопримечательностях и жителях. Со временем школьный проект получил символичное название «Чай с историей». На региональном этапе конкурса «Школьный Агростартап» он был представлен впервые. Победа команды из Раменок открыла для школьников новые возможности — участвовать во всероссийском этапе, где они представят Московскую область.