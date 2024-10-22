Час памяти «Летят в бессмертие журавли» прошел в Большом Серпухове

В Большом Серпухове в Кузьменковской библиотеке состоялся Час памяти «Летят в бессмертие журавли».

День белых журавлей — праздник, посвященный памяти погибших солдат в различных войнах и военных конфликтах. В Большом Серпухове в рамках партпроекта «Историческая память» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» состоялось памятное мероприятие.

«Курлыканье журавлиного клина неповторимо и всегда приковывает к себе внимание людей. Журавли пробуждают в наших душах чуткость и искренность, заставляют нас поднять взгляд к небесам и задуматься о чем-то важном, неуловимом, вечном… Журавли не имеют национальности, они символизируют память. Не случайно в разных уголках земли возведены многочисленные памятники белым журавлям», — прокомментировал член Политсовета, координатор партийного проекта в муниципалитете «Историческая память», Алексей Царьков.

Библиотекарь Галина Олейник рассказала взрослым и детям историю возникновения праздника. Судьба девочки из Японии Садако, которая стала одной из жертв атомного взрыва в Хиросиме, поразила присутствующих ребят. Они поняли, почему птицы превратились в символ памяти. Юным горожанам рассказали также о монументальных композициях, символизирующих через образ белых журавлей память.

Музыкальное сопровождение придавало мероприятию особенной трогательности и душевности. Символично, что организаторы выбрали песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса.

В завершении мероприятия участникам предложили принять участие в мастер-классе по изготовлению белых журавлей. При помощи бумаги, карандаша, ножниц, клея, а также творческого вдохновения, у каждого участника получился красивый символ памяти.