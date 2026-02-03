В Кургане произошла авария на водопроводе, в результате которой без водоснабжения остались несколько жилых домов и административных зданий. Повреждение трубопровода обнаружили 3 февраля на улице Рабоче-Крестьянской, 21, пишет oblast45 .

Как сообщили в компании «Водный союз», инцидент произошел по вине сторонней организации, чьи действия привели к прорыву. Специалисты аварийной службы оперативно приступили к ремонту. На месте работала водооткачивающая техника для удаления излишков воды перед началом восстановительных работ.

По информации пресс-службы мэрии, переподключение и устранение повреждения планировалось завершить в течение часа, примерно к 14:00. Работы должны были продолжаться до полного возобновления подачи воды.

В список адресов, временно оставшихся без водоснабжения, вошли здания по улице Дзержинского (дома 2, 2а, 2д), улице Рабоче-Крестьянской (дом 14), улице Отдыха (дом 90), улице Ястржембского (дом 39а), улице Чапаева (дом 21) и улице Зайцева (дома 56 и 85). Также отключение затронуло частный сектор на улицах Зайцева, Чапаева и Губанова. Среди пострадавших объектов — детский сад № 103.

