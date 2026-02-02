«С фонариками на работу»: в Светлогорске в СНТ «Радуга» сидят без воды и света в мороз

Жители садового некоммерческого товарищества «Радуга» в Светлогорске (Калининградская область) уже вторые сутки сидят без электричества и воды на фоне аномальных морозов, достигающих -25°C. В домах не работают насосы, отключаются холодильники, а детям приходится собираться в школу с фонариками, это стало известно из местных пабликов в социальных сетях. Об этом пишет «Новый Калининград».

Как сообщает паблик «Подслушано Светлогорск и Пионерский», люди не могут умыться, помыться и нормально подготовиться к рабочему дню. В компании «Россети Янтарь» подтвердили инцидент, но пояснили, что жители СНТ подключены к внутренним сетям товарищества, а не напрямую к сетям компании. По решению оперативного штаба энергетики всё же оказывают содействие в восстановлении, заменяя низковольтный щит, однако для полноценных работ им требуется официальная заявка и схемы от собственника сетей.

