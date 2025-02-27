«Час здравоохранения» состоялся в администрации Талдомского округа

Встреча состоялась 26 февраля. В ходе мероприятия присутствующие обсудили меры поддержки медицинских работников, доступность и качество предоставляемых медицинских услуг. Спикеры определили вопросы, которые не теряют своей актуальности и требуют тесного сотрудничества. В их число вошла организация вертолетной площадки, предназначенная для экстренной медицинской эвакуации пациентов, и расширение парковки вблизи поликлиники в г. Талдом. В настоящее время роль вертолетной площадки выполняет футбольное поле в СК «Атлант».

Светлана Снаренкова и Артем Запорожец отметили важность большего охвата работающего населения диспансерным наблюдением. Для этого сотрудникам компаний необходимо предоставить возможности и условия. К обсуждению темы привлекли руководителей сфер образования и культуры.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

«В субботу, 1 марта, с 9:00 до 14:00 в поликлинике в Талдоме пройдет Семейный день диспансеризации. Жители смогут пройти комплексное обследование и посетить прием врачей», — отметила исполняющая обязанности руководителя Талдомского отделения Дубненской больницы Светлана Снаренкова.

Глава Талдомского округа отметил, что одна из первоочередных задач — предоставить населению качественную медицинскую помощь.