«Час ЖКХ» продуктивно провели под руководством главы Талдома

Глава городского округа Талдом Юрий Крупенин вместе с представителями коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций и профильных специалистов провел «Час ЖКХ». Подробно в администрации обсудили работу, за которую ответственны участники встречи.

Вопросы отопления и работа на теплосетях стали самыми актуальными темами. Как оказалось, процесс пошел не без проблем. На встрече разобрали все ситуации и дали ряд поручений для их решения.

В ходе обсуждений профильные специалисты уведомили, что подрядные организации «Эргана» и «ПСМ» нарушили сроки исполнения контрактов, за что попали под штрафные санкции. Им рекомендовали восстановить

ограждения на месте работ и учесть озвученные замечания.

Также отметили, что в Талдоме продолжается переподключение теплосетей на новые трассы силами МБУ УК «Управление МКД». Специалисты отрабатывают все возникающие локальные проблемы с завоздушиванием системы. Представители компании обещали завершить все работы по благоустройству и засыпке трасс до конца ноября 2024 года.

Бригады МУП «Талдомсервис» занимаются ликвидацией аварии на центральном водопроводе напротив дома №22 мкр. «Юбилейный». Жителей просили проявить терпение, так как работы потребуют временного отключения холодного водоснабжения в домах №22, 23, 24, 20А, зданиях с магазинами «Магнит» и «Перекресток», а также на улицах Пушкина, Чкалова, Осипенко. Участки дорог, где будут проводить работы, временно перекроют для автодвижения.