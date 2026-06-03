Чашка фасоли в день и давление в норме: что советуют диетолог и кардиолог женщинам после 50
Диетолог Шмидт: фасоль и соя помогают снизить давление у женщин постарше
Американский диетолог Тара Шмидт в беседе с Flow Space назвала два доступных продукта, которые женщинам старшего возраста стоит включить в повседневный рацион. По ее словам, в период менопаузы особенно полезны фасоль и соя — они насыщены пищевыми волокнами, антиоксидантами и минералами, способствующими снижению артериального давления. Шмидт порекомендовала добавлять хотя бы по чашке фасоли в салаты, супы и другие блюда, чтобы увеличить потребление этих веществ.
Кардиолог Сэм Сетаре, поддержав коллегу, подчеркнул, что для женщин среднего и старшего возраста контроль давления критически важен: гипертония у них часто недооценивается и сложнее поддается терапии. Регулярное употребление бобовых и сои он охарактеризовал как практичный, недорогой и подтвержденный исследованиями способ снизить риск сердечно-сосудистых патологий.