Пятую часть территории России уже покрыл снежный покров, причем в северных регионах Сибири и Дальнего Востока его высота достигает 20 сантиметров. Об этом в беседе с ТАСС заявил эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова на значительной части России. По данным на конец сентября, снегом уже покрыто от 15% до 20% территории страны.

Метеоролог уточнил, что снежный покров наблюдается в северных районах Сибири и Дальнего Востока, включая Таймыр. Наиболее мощный снежный слой до 20 см зафиксирован в Якутии, а на Таймыре его толщина достигает 16 см.

Вильфанд отметил, что сохранение снежного покрова гарантируют прогнозируемые холода. В ближайшее время температура в этих регионах ожидается на 4–6 градусов ниже климатической нормы, что исключает таяние снега до начала октября.

