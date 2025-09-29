Часть россиян может лишиться быстрого интернета на месяцы

Ремонт подводной линии связи, обеспечивающей Камчатку интернетом, снова отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Начало работ было перенесено на 2 октября, а жители региона продолжают ждать решения проблемы с нестабильным интернет-соединением. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в правительстве Камчатского края.

Ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Камчатке вновь отложен из-за неблагоприятной погоды. Как сообщили в правительстве Камчатского края, работы в Охотском море начнутся не раньше 2 октября и только при подходящих гидрометеорологических условиях. Первоначально ремонт планировался с 25 по 29 сентября, затем был перенесен на 30 сентября — 5 октября.

По данным источника, в случае дальнейших переносов потребуется новое согласование дат. Предполагается, что интернет на Камчатке будет полностью отключен на 48 часов при благоприятной погоде. Своевременное укрепление ВОЛС критически важно, поскольку разрыв подводного кабеля может оставить Камчатку без быстрого интернета на длительный срок.

