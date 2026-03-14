«Частичка Ленинграда». Город продлил аренду старейшей пышечной в центре Петербурга

Санкт-Петербург не дает исчезнуть знаковым местам с историей. Городские власти приняли решение продлить аренду помещения для легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, заведение получило отсрочку на три года, чтобы и дальше радовать гостей и местных жителей.

Речь идет о доме №25 (литера А), где с 1958 года находится точка общепита, ставшая настоящим символом эпохи. Это единственное место в Северной столице, где с советских времен сохранилась традиция выпекать те самые «Ленинградские пышки». За десятилетия скромное заведение превратилось в полноценную достопримечательность, любимую и петербуржцами, и туристами.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность сохранения таких «непарадных» памятников городской культуры. В своем обращении он отметил, что для города одинаково ценно оберегать как архитектурные шедевры, так и «менее заметные, но значимые для людей объекты».

«Вкус ее пышек помнят несколько поколений горожан. Это частичка Ленинграда, нашей живой истории», — приводит пресс-служба слова градоначальника, добавившего, что подобные уголки делают исторический центр по-настоящему родным и уютным.

