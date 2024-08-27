Частичку Вечного огня привезут ветеранам в Одинцово

Народный благотворительный проект «Огни Победы» реализуют в подмосковном Одинцово. В его рамках ветеранам, проживающим в городском округе, привезут домой частичку Вечного огня.

Организаторами проекта являются Благотворительный фонд «Теплый дом» и Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов». Он направлен на сохранение исторической памяти.

Акция пройдет 3 сентября на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ. В ее рамках состоится минута молчания в память о героях, после чего пройдет церемония возложения цветов. Затем будет зажжен Огонь памяти Победы. Его перенесут в лампадку и в таком виде привезут домой ветеранам Великой Отечественной войны и СВО.

«Союз отцов» является крупнейшим общественным объединением отцов из 67 регионов РФ. Организация действует с 2016 года. Именно по его инициативе в России начали отмечать День отца.