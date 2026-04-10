В Подмосковье с начала 2026 года демонтировали более 1,8 тыс. незаконных НТО

В Подмосковье с начала 2026 года демонтировали более 1,8 тыс. незаконных или несоответствующих нормам нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В том числе демонтировали 621 объект, расположенный на муниципальной земле и 1,2 тыс. объектов, которые находились на частных землях.

«Из общего числа демонтажей 852 объекта были запланированы заранее, а 1 012 проведены внепланово, в том числе 965 НТО на рынках», — отметили в министерстве.

К примеру, в Серпухове в 2025 году снесли 123 НТО, в том числе 111 на муниципальных землях, 12 — на частных. Планируется демонтировать еще 150 объектов, в том числе 79 на муниципальных землях, восемь — на частных и 63 — на федеральных.

Ранее о новом порядке размещения НТО на частных землях рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.