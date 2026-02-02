«Частный космос на старте». Российская компания Space Energy планирует запустить сверхлегкую ракету в 2026 году

Российский частный космический разработчик Space Energy намерен провести первый испытательный пуск своей суборбитальной ракеты «Камчатка-1» в период с июля по сентябрь 2026 года.

Как заявил главный конструктор компании Георгий Емелин в беседе с корреспондентами РИА Новости, ключевой целью миссии является преодоление рубежа в 100 километров, известного как линия Кармана и считающегося границей космического пространства.

Точная дата старта будет определена позднее. По словам Емелина, график во многом зависит от организационных вопросов: логистики и сроков получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

В качестве предполагаемого места запуска выбран государственный ракетный полигон «Капустин Яр» в Астраханской области. Этот выбор обусловлен практической необходимостью: существующие инфраструктурные решения на крупных космодромах России не соответствуют габаритам и требованиям компактной ракеты. Поэтому приоритетом для Space Energy стала доступность обширной территории, где можно самостоятельно построить подходящую стартовую позицию «с нуля». В настоящее время компания занимается подготовкой полного пакета документов для согласования использования полигона с Министерством обороны.

Согласно техническим характеристикам, опубликованным в официальном Telegram-канале Space Energy, «Камчатка-1» является твердотопливным носителем. Ее стартовая масса не превышает 300 килограммов при длине чуть более пяти метров и диаметре корпуса 37 сантиметров.

