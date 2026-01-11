Частный самолет с поп-певцом разбился в Колумбии

В Колумбии потерпел крушение частный самолет, на борту которого находился известный поп-исполнитель и его музыкальная группа. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета, сообщают местные СМИ.

Частный самолет с популярным колумбийским певцом Йеисоном Хименесом и участниками его коллектива разбился при попытке вылета из аэропорта города Пайпа. Об этом сообщает издание El Tiempo, информацию также приводит РЕН ТВ.

По предварительным данным, воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту до конца взлетно-посадочной полосы. После этого самолет загорелся. Обстоятельства происшествия уточняются, официальные службы проводят проверку.

Известно, что Хименес и его музыканты направлялись в Медельин, откуда планировали продолжить путь в город Маринилья. Там у артиста было запланировано концертное выступление.

Этот инцидент стал не первым опасным эпизодом в жизни певца. Ранее он уже попадал в ситуацию, связанную с угрозой авиакатастрофы. В одном из интервью артист рассказывал, что незадолго до того происшествия ему несколько раз снились сны о гибели в авиакрушении вместе с участниками группы.

