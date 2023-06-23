«Часто не приезжал»: жилец дома в Воскресенске раскрыл предысторию рухнувшего лифта

Многих людей шокировало вчерашнее происшествие в 14-этажном жилом доме № 3 по улице Хрипунова в Воскресенске. Там в первом подъезде рухнула кабина лифта с двумя пассажирами. Они получили травмы.

Сосед пострадавших Андрей И. (Имя изменено — Прим. ред.) рассказал, что механизм того лифта уже давно отличался нестабильной работой.

«Я живу в первом подъезде, на третьем этаже. Много работаю, снимаю квартиру. Последние полгода этот грузовой лифт нередко не работал. Заедало его, часто не приезжал», — рассказал мужчина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам жильца, он лично никуда не жаловался на работу лифта, но отмечал это в беседе с хозяином квартиры.

«Хозяин сказал — ничего удивительного. Руководитель ТСЖ, по его словам, не работает и только отдыхает. Вообще наше ТСЖ работает очень плохо. Сосед сказал, что пожилые люди, пострадавшие в лифте, якобы сломали позвонки», — добавил собеседник.

В пресс-службе Госжилинспекции Московской области сообщили, что по вопросам плохой работы лифтов к ним не обращались.

«Дом 2007 года постройки, 14-ти этажный, 3-х подъездный. Управляющая организация — ТСЖ „Согласие“. Лифты введены в эксплуатацию в 2007 году. Последнее ТО лифтового оборудования проводилось 14 декабря, дальнейшая эксплуатация была разрешена. Обращений в ГЖИ МО и ЕДС МО по вопросам работы лифтов в доме не поступало», — рассказали в пресс-службе ГЖИ корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Там также добавили, что 45-летний мужчина с травмами позвоночника и 65-летняя женщина с травмами ног были госпитализированы в городскую больницу.

Ранее мы писали, что власти Воскресенска раскрыли подробности состояния пострадавших после падения лифта.