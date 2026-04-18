Часы против калорий: ученые выявили две привычки, которые снижают вес без диет

Исследователи из Барселоны опубликовали результаты пятилетнего наблюдения за семью тысячами добровольцев. Выяснилось, что секрет стройности может заключаться не в жестких ограничениях, а в правильной синхронизации приемов пищи с биологическими часами организма. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

Завтрак — рано, перерыв — долго

Анализ данных людей в возрасте от 40 до 65 лет позволил выделить две ключевые привычки, напрямую связанные с низким индексом массы тела (ИМТ):

Ранний завтрак: Прием пищи в первой половине дня запускает метаболизм эффективнее, чем поздние трапезы.

Длительный ночной пост: Максимальный перерыв между последним приемом пищи вечером и завтраком на следующее утро.

Участники исследования, которые придерживались раннего ужина и отказывались от ночных перекусов, демонстрировали более стабильный и низкий вес на протяжении всего периода наблюдений.

Почему это работает: фактор циркадных ритмов

Ученые связывают успех такой стратегии с циркадными ритмами — внутренними «часами» организма. Наш обмен веществ настроен на дневную активность. Когда мы едим в светлое время суток, организм лучше расходует энергию и качественнее регулирует аппетит. Поздние же трапезы и частые перекусы вступают в конфликт с естественными биоритмами, что ведет к накоплению жировых отложений.

Ошибка интервального голодания

Важное уточнение: ученые выяснили, что пропуск завтрака не работает. Те, кто пытался практиковать интервальное голодание, отказываясь от утренней еды, не показали значительного снижения веса. Эффект достигается именно за счет смещения рациона на первую половину дня и раннего завершения ужина.

Кроме того, эксперты напоминают, что привычка есть «на бегу» и заменять полноценные приемы пищи случайными перекусами не только мешает похудению, но и провоцирует развитие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.