Чат вместо подъезда: почему соседи все чаще судятся из-за переписок

Общедомовой чат, задуманный как удобный инструмент для решения бытовых вопросов, все чаще становится полем битвы. Оскорбления, угрозы и клевета в мессенджерах приводят к реальным судебным искам. Руководитель «Союза собственников недвижимости» Николай Иванов объяснил RuNews24.ru , почему назрела необходимость в четких правилах цифрового общения соседей.

В Череповце мужчина подал в суд на соседку после оскорблений в общем чате. Лингвистическая экспертиза подтвердила: высказывания носили оскорбительный характер. Суд взыскал 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 10 тысяч судебных расходов — за нотариальное заверение скриншотов.

В Иркутском районе женщина оскорбляла соседа из-за парковочного места. За перепиской следили 140 человек. Итог — компенсация морального вреда и публичные извинения в том же чате.

Самый серьезный случай произошел в Нижнем Новгороде: жилец обвинил соседскую пару в воровстве из общей казны, сопроводив обвинения нецензурной бранью. Суд оценил ущерб в 50 тысяч рублей. После этого Первый кассационный суд России фактически запретил оскорбления в домовых чатах.

Юристы предупреждают: за необдуманное сообщение грозит штраф по статье 5.61 КоАП («Оскорбление»). Если сосед обвинил в краже — это уже клевета, до трех лет лишения свободы. При угрозах — до двух лет.

Эксперт Николай Иванов, входящий в Совет ЖКХ при правительстве РФ, сообщил: власти обсуждают введение критериев общения в домовых чатах. Люди под никами без указания квартиры позволяют себе неэтичные высказывания, особенно когда проблема не решается годами. Без четкого регламента чат превращается в свалку из объявлений, политики и рекламы, а важная информация тонет в шуме. Коммунальщики советуют создавать отдельные чаты с понятными правилами.