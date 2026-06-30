Крупное смертельное ДТП произошло на трассе: рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

На объездной дороге в Мариинском округе Кемеровской области произошло серьезное ДТП: рейсовый автобус «Нефаз» столкнулся с грузовым автомобилем. Редакция VSE42.Ru выяснила подробности аварии, количество пострадавших и жертв.

Трагедия случилась днем 30 июня на 16 километре автодороги «Объезд города Мариинска». По данным ГУ МВД по Кузбассу, водитель маршрутного автобуса «Нефаз» не уступил дорогу грузовому автомобилю, что и привело к столкновению.

В Кузбасском центре медицины катастроф уточнили: всего в ДТП пострадали 11 человек. Один из пассажиров скончался на месте. Еще двое получили травмы тяжелой степени, трое — средней тяжести, пятеро отделались легкими повреждениями. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

На месте аварии работали спасатели МЧС, сотрудники полиции и несколько бригад скорой помощи. От МЧС России к ликвидации последствий привлекались 4 человека и 1 единица техники.

Областная прокуратура взяла ситуацию под особый контроль. На место выехал прокурор Мариинска Константин Шаклеин. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).