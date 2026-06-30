За неделю в Подмосковье провели свыше 100 земельно-имущественных аукционов

За неделю в Подмосковье провели 103 земельно-имущественных аукциона. Об их итогах рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Так, участниками торгов стали 215 претендентов. Среднее количество участников на торгах составило почти 3,5 человека на лот.

Одним из самых популярных лотов стал земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Егорьевке. Объект был выставлен на продажу. За него боролись 14 участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в Московской области.